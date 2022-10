POL-ANK: Diebstahl von einer Baustelle in Greifswald

Greifswald (ots) - Ein Polizist ist am Samstagabend (08.10.2022, ca. 23:00 Uhr) im Rahmen der Anzeigenaufnahme zu einem Graffiti am Bahnhofsvorplatz in Greifswald von einem Mann angegriffen worden. Zunächst störte der 18-jährige Deutsche die polizeiliche Maßnahme, in dem immer wieder versuchte, nahe an die eingesetzten Polizisten zu gelangen und auf sie einzureden. Aufforderungen, Distanz zu wahren und sich vom ...

