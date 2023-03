Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall

Achern (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Fußgänger ereignete sich am Samstagmittag in Achern. Eine 41-jährige VW-Fahrerin bog gegen 13:30 Uhr aus der Fautenbacher Straße kommend in Richtung Güterhallenstraße ab. Dort bemerkte sie einen die Straße querenden Fußgänger, welcher hinter einem entgegenkommenden Fahrzeug zum Vorschein gekommen sein soll, zu spät und erfasste diesen nach eigenen Angaben trotz Vollbremsung im Frontbereich des Wagens. Der 77-jährige Fußgänger erlitt durch den darauffolgenden Fall zu Boden leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte zur Behandlung in ein örtliches Klinikum gebracht.

/le

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell