Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Betrunken unterwegs

Ettenheim (ots)

Die Polizeibeamten in Lahr haben aufgrund einer Trunkenheitsfahrt die Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntagabend meldete ein Zeuge, dass ein Autofahrer wohl unter Alkoholeinfluss stehen würde. Eine Streife des Polizeireviers Lahr konnte den Autofahrer an seiner Wohnunganschrift antreffen und einen Atemalkoholwert von circa 1,6 Promille feststellen. Seinen Führerschein musste der Mittsechziger den Beamten zur behördlichen Verwahrung überlassen.

/mz

