Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Zierolshofen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Offenburg (ots)

Nach einem Unfall am Ortsausgang in Fahrtrichtung Willstätt-Legelshurst von Mittwoch auf Donnerstag sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach dem Verursacher und möglichen Zeugen. In der Zeit zwischen Donnerstag 19 Uhr und 14:20 Uhr des darauffolgenden Tages kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem am Straßenrand geparkten Audi. Ohne sich um eine Schadenregulierung zu bemühen, soll sich der unbekannte Verursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Am Audi entstand ein Sachschaden von zirka 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder Unfallfahrzeug geben können, melden sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0, bei den Beamten des Polizeireviers Kehl.

/es

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell