Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Vereinsheime

Kreis Düren (ots)

Bisher Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag (17.01.2023) zu Mittwoch (18.01.2023) in fünf Vereinsheime in Merzenich, Ellen, Rölsdorf, Arnoldsweiler und Selhausen ein.

In Merzenich-Girbelsrath drangen der oder die Täter in ein Vereinsheim an der Straße "Neuwerk" ein. Hier wurden diverse Gegenstände entwendet. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

In Düren-Rölsdorf brachen die Täter in der Nacht von Dienstag (17.01.2023) auf Mittwoch (18.01.2023) in ein Vereinsheim "Am Jugendstadion" ein. Hier durchwühlten der oder die Täter mehrere Räume, unter anderem auch eine momentan leerstehende Einliegerwohnung. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar.

In Düren-Arnoldsweiler schlugen Unbekannte bei einem Vereinsheim an der Ellener Straße eine Scheibe ein und gelangten so in das Innere. Auch hier wurden mehrere Räume durchwühlt. Nach bisherigen Ermittlungen fehlt eine Geldkassette. Ob weiteres Diebesgut gemacht wurde ist derzeit unbekannt.

In Niederzier-Ellen hebelten der oder die Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Sportheim am Moospfad. Hier verwüsteten sie unter anderem ein Lager. Der Verantwortliche konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme keine Angaben zum Diebesgut machen.

In Niederzier-Selhausen suchten Unbekannte das Dorfhaus in der Wiesenstraße heim. Sie gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in das Innere und entwendeten unter anderem Werkzeug.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell