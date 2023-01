POL-DN: Ein Leichtverletzter und ein hoher Sachschaden

Linnich (ots) - Auf der Jülicher Straße in Linnich sind Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (18.01.2023) in einen Getränkemarkt eingebrochen. Der Tatzeitpunkt liegt kurz nach 03:00 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt zu dem Getränkemarkt. Sie durchsuchten den Kassenbereich und entwendeten schließlich eine bislang unbekannte Menge Tabakwaren. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 ...

mehr