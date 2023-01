POL-DN: Erneuter Katalysator-Diebstahl

Düren (ots) - Auf der Euskirchener Straße in Düren hat die Polizei am Montag (16.01.2023) einen 55-Jährigen festgenommen. Der Mann war zuvor in eine Arztpraxis eingedrungen und hatte hier Bargeld entwendet. Kurz nach 09:30 Uhr am Montagmorgen entdeckte eine Mitarbeiterin der Praxis den Mann in der Umkleidekabine. Nachdem weitere Mitarbeiterinnen feststellten, dass ein Portemonnaie entwendet wurde, hielten sie den ...

