Bad Gandersheim (ots) - (Me)37574 Einbeck, OT Opperhausen, Am Berghof. Zeit: Mittwoch, 09.11.2022, 00:00 Uhr - 09.00 Uhr. Bisher unbekannter LKW- Führer stieß offensichtl. beim Rückwärstfahren /Wenden am genannten Ort gegen das dortbefindliche Straßenschild STOP und dem Ortsschild Opperhausen. Anschließend entfernte sich der nun Unfallflüchtige, ohne schadensregulierende Maßnahmen getroffen zu haben. Am Unfallort wurden rote Fremdpartikel vom Verursacher aufgefunden ...

mehr