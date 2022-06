POL-F: 220623 - 0667 Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) - (fue) Am Mittwoch, den 22. Juni 2022, gegen 04.20 Uhr, befand sich ein 25-jähriger Mann in der Nähe eines Schnellrestaurants in der Mainzer Landstraße. Dort sei er von zwei Unbekannten angesprochen worden. Plötzlich habe eine dieser Personen ihm Stichverletzungen im Rückenbereich zugefügt. Danach flüchtete sich der 25-Jährige zum 16. ...

