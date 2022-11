POL-NOM: Bargelddiebstahl mit Kasseneinsatz bei ALDI Bad Gandersheim/Zeugenaufruf

Northeim (ots) - Northeim, Mühlenstraße, Montag, 07.11.2022, 16.00 Uhr bis Dienstag, 08.11.2022, 08.10 Uhr NORTHEIM (Wol) - Bargeld gestohlen. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu zwei Einbrüchen in Geschäfte in der Mühlenstraße in Northeim. In beide Geschäfte wurde sich gewaltsam über Fenster Zutritt verschafft und die Räumlichkeiten anschließend durchsucht. In einem Geschäft entwendeten die ...

