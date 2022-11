Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Einbrüche in der Mühlenstraße

Northeim (ots)

Northeim, Mühlenstraße, Montag, 07.11.2022, 16.00 Uhr bis Dienstag, 08.11.2022, 08.10 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Bargeld gestohlen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu zwei Einbrüchen in Geschäfte in der Mühlenstraße in Northeim.

In beide Geschäfte wurde sich gewaltsam über Fenster Zutritt verschafft und die Räumlichkeiten anschließend durchsucht.

In einem Geschäft entwendeten die unbekannten Personen Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Im zweiten Geschäft wurden die Personen nicht fündig.

Durch das gewaltsame Einwirken entstand Sachschaden, welcher sich bei den beiden Taten auf ca. 1.000 Euro beläuft.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell