Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee, Montag, 07.11.2022, 08.25 Uhr

Northeim, Buchenweg, Montag, 07.11.2022, 11.55 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Ein Pkw Fahrer versuchte zu flüchten.

Am Montag erwischte die Polizei Northeim zwei Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol.

Im Rahmen der aktuell stattfindenden Verkehrssicherheitswoche in Northeim wollte die Polizei einen Pkw in der Straße "Friedrich-Ebert-Wall" in Northeim kontrollieren. Nachdem der Fahrzeugführer den Pkw anhielt und der Streifenwagen vor den zu kontrollierenden Pkw fuhr, drehte der Pkw und fuhr in Richtung Rückingsalle weg. Die Polizei Northeim konnte dem Pkw folgen und anschließend eine Kontrolle in der Rückingsalle durchführen.

Bei der Kontrolle fiel bei dem 40-jährigen Mann aus Nörten-Hardenberg Alkoholgeruch auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Aufgrund gesundheitlicher Probleme war eine Kontrolle mit einem stationären Atemalkoholmessgerät nicht möglich, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen werden musste.

Die zweite Kontrolle fand im Buchenweg in Northeim statt. Hier wurde ein 54-jähriger Northeimer mit einem Pkw kontrolliert. Auch hier fiel der Polizei Northeim Alkoholgeruch auf. Nach einer ersten freiwilligen Kontrolle vor Ort (0,99 Promille) pustete der Mann in der Northeimer Dienststelle an einem stationären Atemalkoholmessgerät 1,02 Promille.

Gegen beide Männer wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet und die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell