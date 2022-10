Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 21. Oktober 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Containerbrand

Freitag, 21.10.2022, gegen 00:40 Uhr

Vermutlich durch bislang unbekannte Täter wurde am frühen Freitagmorgen der Inhalt mehrerer Altpapiercontainer in der Straße Stromtal in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht werden. Der an den drei Containern entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter 05341 / 1897-0.

Salzgitter Lebenstedt: Diebstahl eines E-Scooters

Dienstag, 18.10.2022, zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr, einen verschlossen vor einem Fitness Studio in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellten E-Scooter. Der Wert des E-Scooters der Marke Segway wird mit zirka 500 Euro angegeben. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Bad: Wohnungseinbruch

Donnerstag, 20.10.2022, zwischen 12:15 Und 13:30 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am Donnerstagmittag, zwischen 12:15 Und 13:30 Uhr, nach Aufhebeln der Eingangstür in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Salzgitter Bad. Ob etwas entwendet worden ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Ebenso können keine Angaben zum entstandenen Sachschaden gemacht werden. Hinweise an di Polizei in Salzgitter unter 05341 / 1897-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell