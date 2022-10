Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 20.10.2022:

Peine (ots)

Verkehrsunfallflucht mit Folgeunfall in Peine

Am 19.10. gegen 22:20 Uhr ereignete sich auf K 20 bei Stederdorf ein Verkehrsunfall. Eine 18-jährige VW-Fahrerin verunfallte mit einem auf der Fahrbahn liegenden Straßenbaum. An ihrem Auto entstand Sachschaden, die Fahrerin blieb aber unverletzt. Wie sich schnell zeigt, ist dieser Baum infolge eines anderen Unfalls umgestürzt. Die zuerst eintreffenden Polizisten fanden einen verunfallten Peugeot vor, der mit einem augenscheinlichen Totalschaden an der Unfallstelle zurückgelassen wurde. Vom Fahrer und möglichen Insassen fehlte zunächst jede Spur, so dass im Umkreis erst Suchmaßnahmen stattfanden. Noch während der Aufnahme meldete sich ein 31-jähriger Mann aus Wendeburg und teilte der Polizei mit, dass er Fahrer des Peugeot sei und einen Unfall verursacht habe, er befände sich an seiner Wohnanschrift. Dort wurde er kurz darauf von Polizisten aufgesucht. Das sich im Zuge der ersten Ermittlungen Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung ergaben, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ein Atemalkoholtest ergab 0,98 Promille. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Peine bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls melden. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die den mutmaßlichen Unfallverursacher möglicherweise als Anhalter mitgenommen haben, werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell