Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 19.10.2022:

Peine (ots)

Diebstahl aus Kindergarten in Abbensen

Am 18.10. wurde in der Ortschaft Abbensen ein beschädigtes Kinderdreirad aufgefunden. Wie sich herausstellte ist dieses Dreirad am vergangenen Wochenende aus einem verschlossenen Gartenhaus des Kindergartens "Ratz und Rübe" gestohlen worden. Bei dem Dreirad handelt es sich um ein gelb/ graues Fahrzeug, auf dem drei Kinder transportiert werden können. Hinweise zur Tat und zum zwischenzeitlichen Verbleib des Dreirades nimmt die Polizei in Edemissen entgegen.

