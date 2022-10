Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 21. Oktober 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Containerbrand

Freitag, 21.10.2022, gegen 03:20 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Freitagmorgen der Inhalt mehrerer in der Dürerstraße abgestellter Abfallcontainer in Brand. Das Feuer griff zudem auf einen angrenzenden Baum sowie auf ein, neben den Containern abgestelltes, Auto über. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht werden. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise: 05331/933-0.

Wolfenbüttel / Fümmelse: PKW Diebstahl

Donnerstag, 20.10.2022, zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr

Am Donnerstag, zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen ordnungsgemäß in der Straße Kolonie in Fümmelse abgestellte PKW Toyota Landcruiser. Der Wert des blauen Autos wird mit rund 75000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

