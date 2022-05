Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach/ Siedelsbrunn: Klangstation im Wald beschädigt

Wald-Michelbach (ots)

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, nachdem die im Rahmen des Europaobjekts installierte Klangstation, in der Verlängerung des Forsthausweges in Siedelsbrunn, beschädigt und Teile des Europaprojektes gestohlen wurden.

Die Tatzeit war nach derzeitigem Kenntnisstand am ersten Maiwochenende, zwischen dem 7. Mai und 9. Mai 2022. Die Täter entwendeten von einer hölzernen Klanginstallation die 20 Meter lange Drahtseilaufhängung und Montageteile. Die Klangkörper wurden im Wald verstreut. Zudem nahmen sie von anderen Projekten einen Metallhammer und zwei Holzschlägel mit.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 750 Euro beziffert. Wer in diesem Zusammenhang im Tatzeitraum an dem Wanderweg in Richtung Sender Hardberg Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte bei der Polizeistation Wald-Michelbach (K 41) melden. Telefon: 06207 / 9405-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell