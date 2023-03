Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Alkohol am Steuer

Baden-Baden (ots)

Ein Autofahrer soll am Sonntagabend in der Rastatter Straße einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 40.000 Euro verursacht haben. Der 36-jährige VW-Fahrer konnte mutmaßlich aufgrund seiner hohen Alkoholeinwirkung nicht mehr sicher am Straßenverkehr teilnehmen und prallte in das Heck eines am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeug. Hierbei wurde der parkende Audi stark beschädigt. Der 36-Jährige wurde durch den Aufprall nicht verletzt und entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Während der Unfallaufnahme kehrte der VW-Fahrer jedoch zurück und erbrachte bei einer Überprüfung einen Atemalkoholwert von knapp 2 Promille. Ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.

