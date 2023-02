Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim/ Knittelsheim/Bellheim - Verkehrskontrollen

Rülzheim/ Knittelsheim/Bellheim (ots)

Am Montagmorgen wurden durch Beamte der Polizei Germersheim mehrere Verkehrskontrollen und Lasermessungen durchgeführt. In der Mauritiusstraße in Rülzheim war lediglich ein Autofahrer zu schnell unterwegs. Bei einer anschließenden Lasermessung in der Hauptstraße in Knittelsheim wurden insgesamt 6 Autofahrer zu schnell gemessen. In der Postgrabenstraße in Bellheim war dann nochmal ein Autofahrer mit 41 km/h zu schnell unterwegs. Abschließend wurde der Verkehr in der Fortmühlstraße in Bellheim überwacht. Hier wurden insgesamt drei "Gurtmuffel" festgestellt, die kostenpflichtig verwarnt wurden. Gegen zwei "Handysünder" wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diese erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100EUR sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

