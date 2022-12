POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Wardenburg

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Montag, 19. Dezember 2022, in einen gastronomischen Betrieb in der Innenstadt von Wildeshausen eingebrochen. Eine Zeugin hörte gegen 02:25 Uhr einen Knall und beobachtete aus dem Fenster zwei Täter, die eine Fensterscheibe einer Bar in der Straße "Westertor" ...

