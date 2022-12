Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in einen Gastronomiebetrieb in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Montag, 19. Dezember 2022, in einen gastronomischen Betrieb in der Innenstadt von Wildeshausen eingebrochen.

Eine Zeugin hörte gegen 02:25 Uhr einen Knall und beobachtete aus dem Fenster zwei Täter, die eine Fensterscheibe einer Bar in der Straße "Westertor" eingeworfen hatten. Durch das zerstörte Fenster gelangten sie in den Innenbereich, wo sie nach bisherigem Stand erfolglos nach Wertgegenständen suchten. Anschließend flüchteten sie in Richtung des Walls.

Wer weitere Hinweise zu den flüchtenden Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mi der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

