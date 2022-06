Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall - Beifahrer bleibt unverletzt

Schwegenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Hierbei übermannte den 18 Jahre alten Fahrer aus dem Kreis Germersheim zwischen Römerberg und Schwegenheim wohl ein Sekundenschlaf, weshalb er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er touchierte zuerst leicht die Mittelleitplanke, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb schlussendlich auf einem Feldweg stehen. Der junge Mann wurde durch den Verkehrsunfall lediglich leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer überstand den Verkehrsunfall ohne Verletzungen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Weil sich herausstellte, dass der junge Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss er sich zudem auf ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis einstellen.

