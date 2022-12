Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 16. Dezember 2022, gegen 18:30 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Nordenham in der Fährstraße in Nordenham einen 35-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der Fahrzeugführer eines Ford Focus gewesen ist. Während der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers stellte sich bei diesem eine Atemalkoholkonzentration von 1,60 Promille heraus. Dem 35-jährigen wurde in der Folge durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Da der Beschuldigte über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde durch ihn eine richterlich angeordnete Sicherheitsleistung entrichtet.

