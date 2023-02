Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Einbruch in Lagerraum

Kirrweiler (ots)

Unbekannte sind in den zurückliegenden Tagen in einen Lagerraum am Sportplatz eingebrochen und haben dort verschiedene elektronische Geräte entwendet. Von den Einbrechern fehlt bislang jede Spur. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell