POL-PPRP: Erneut Schottersteine auf Straßenbahngleisen festgestellt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag wurden der Polizei Ludwigshafen drei Einbrüche in Firmenfahrzeuge gemeldet. In der Zeit vom 21.10, 16:00 Uhr bis zum 24.10.2022, 06:50 Uhr wurde ein Firmenfahrzeug auf einem Parkplatz in der Hornstraße aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Tablet und Zubehör entwendet. In der Zeit vom 22.10., 13:00 Uhr bis zum 24.10.2022, 05:45 Uhr wurde ein Firmenfahrzeug auf einem Parkplatz in ...

mehr