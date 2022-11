Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Vier Festnahmen am Flughafen Hahn

Lautzenhausen (ots)

Am Freitag nahm die Bundespolizei anlässlich grenzpolizeilicher Kontrollen vier Flugreisende fest.

Am frühen Morgen eine 38-jährige Lettin bei der Ausreise nach Irland. Wegen eines Verkehrsdeliktes wurde sie im Oktober 2020 zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. Kurz darauf einen 41-jährigen Bengalen, der nach Italien ausreisen wollte. Der in Hessen lebende Mann wurde wegen eines Vermögensdeliktes ebenfalls zu einer Geldstrafe von 600 Euro. In beiden Fällen wurden die haftbefreienden Beträge bezahlt und die Ausreisen wie geplant angetreten.

Am Freitagabend zwei kroatische Staatsbürger im Rahmen der Einreisekontrolle aus Zagreb. Beide Personen konnten schließlich die jeweils verhängten Geldstrafen/Kosten in Höhe von 580 und 380 Euro wegen eines Verkehrs-, bzw. Vermögensdeliktes vor Ort bar bezahlen und blieben somit auf freiem Fuß.

