POL-PPRP: 29-Jähriger ausgeraubt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (23.03.2023) gegen 20:30 Uhr griffen zwei Unbekannte einen 29-Jährigen in der Valentin-Bauer-Straße an. Der 29-Jährige hatte zuvor Marihuana von den Unbekannten gekauft und wollte wegrennen, ohne zu bezahlen. Die zwei Männer folgten dem Flüchtenden und holten ihn bereits nach wenigen Metern ein. Sie schlugen und traten den 29-Jährigen, nahmen ihm dessen Handy und auch die Drogen wieder ab. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Beide Täter sollen etwa 20 Jahre alt, 1,75-1,80m groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Sofern Sie weitere Angaben zu den Tätern machen können, werden Sie gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

