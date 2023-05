Polizei Wuppertal

POL-W: W - Kutsche gerät außer Kontrolle - Frau schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (04.05.2023) gegen 16:00 Uhr verlor eine 42-jährige Kutschenfahrerin die Kontrolle über ihr Gespann. Eine 54-Jährige Mitfahrerin verletzte sich schwer. Die Fahrerin, ihr 7-jähriger Sohn und ihre Begleiterin saßen auf der Kutsche, die zwei Pferde über einen Waldweg im Zillertal zogen. Aus noch ungeklärter Ursache gingen die beiden Pferde plötzlich durch. In der Folge fielen die beiden Frauen von der Kutsche. Der Junge sprang selbstständig von dem Gefährt. Die 54-Jährige wurde schwer verletzt. Die 42-Jährige und ihr Sohn erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten alle drei Personen in Krankenhäuser. Polizeibeamte fanden das Gespann an anderer Stelle im Zillertal wieder. Eins der Pferde steckt zwischen zwei Bäumen fest und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Eine Tierärztin erschien vor Ort und behandelte das Tier, welches daraufhin in eine Tierklinik gebracht wurde. (rb)

