POL-MFR: (389) Hakenkreuz auf Gehweg geschmiert

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Am Mittwochnachmittag (29.03.2023) ereignete sich zwischen Rothenburg ob der Tauber und dem Ortsteil Leuzenbronn ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Mann verstarb noch am Unfallort. Der Seat Ibiza war auf der Leuzenbronner Straße von Rothenburg ob der Tauber kommend in Richtung Leuzenbronn unterwegs. Aus bislang unbekannter ...

mehr