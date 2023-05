Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 06.05.2023

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 05.05.2023, zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr, in Steinfeld, Parkplatz "Rossmann", wurde ein geparkter PKW von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten PKW entstand leichter Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne, 04442-808460, zu melden.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 05.05.2023, gegen 06.20 Uhr, befuhr ein 34-jähriger aus Vechta mit seinem PKW die Falkenrotter Straße. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass gegen den Fahrzeugführer ein Fahrverbot verhängt worden war und er somit keine Kraftfahrzeuge führen darf. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 18-jähriger aus Holdorf befuhr am Freitag, 05.05.23, 07.50 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad die Straße An der Gräfte, offensichtlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der junge Mann war allerdings nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Visbek - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, 05.05.2023, 16.20 Uhr, fiel einer zivilen Funkstreifenbesatzung auf dem Visbeker Damm ein PKW auf, der ohne Kennzeichen geführt wurde. Bei einer Kontrolle konnte der 33-jährige Fahrzeugführer aus Vechta keine Zulassung und auch keinen Versicherungsnachweis vorweisen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

