Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vollsperrung der Bundestraße 41 nach Verkehrsunfall

Bad Sobernheim (ots)

Am heutigen Morgen geriet gegen 07.00 Uhr in dem Baustellenabschnitt an der Bundesstraße 41 zwischen Monzingen und Bad Sobernheim ein Lastkraftwagen infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden, die Baustellenleitplanke war auf mehreren hundert Metern umgekippt. Da der Lastkraftwagen einer Großwäscherei nicht mehr selbständig auf die Fahrbahn zurücksetzen konnte musste eine Bergung erfolgen. Für die Bergungs- und Räumungsmaßnahmen war die Bundesstraße für die Dauer von einer Stunde voll gesperrt.

