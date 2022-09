POL-PIKIR: Verkehrsunfall auf der B 41, Abfahrt Weiler

Kirn (ots) - Am 12.09.2022 wurden im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Kirn mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten vormittags in der Gemarkung Monzingen an der Bundesstraße 41 insgesamt 12 Verstöße festgestellt werden. In einem Fall fuhr der Betroffene 52 Stundenkilometer zu schnell. Ihn erwartet neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot. In der Gemarkung Kirn kam es nachmittags an der L183 ...

