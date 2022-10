POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Kirn, Mauergasse (ots) - Am Samstag 01.10.2022 wurde im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr in Kirn, Mauergasse auf einem der vier kostenfreien Kurzzeitparkplätze am ehemaligen Parkdeck, ein dort geparkter PKW beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen auf. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Kirn unter der Rufnummer ...

