Polizeidirektion Hannover

POL-H: Südschnellweg: Motorradfahrer (56) bei Kollision mit einem Pkw schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Mittwochmorgen, 22.02.2023, ist ein Motorradfahrer durch einen Auffahrunfall auf dem Südschnellweg (Bundesstraße 3) zwischen der Hildesheimer Straße und dem Seelhorster Kreuz schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover staute es sich gegen 05:30 Uhr auf dem Südschnellweg aufgrund eines liegen gebliebenes Fahrzeuges in Richtung Peine zwischen den Abfahrten der Hildesheimer Straße und dem Seelhorster Kreuz. Ein 57-Jähriger Ford-Fahrer erkannte die staubedingte Situation und bremste ab. Im weiteren Verlauf fuhr der 56-Jährige mit seinem Suzuki-Motorrad dem Ford Fiesta hinten auf. In der Folge stürzte der Suzuki-Fahrer und erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen. Er kam für eine weitere medizinische Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste der Südschnellweg bis etwa 07:45 Uhr gesperrt werden. /bo, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell