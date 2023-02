Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 21-Jähriger in der Innenstadt mit einem Messer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Montagabend, 20.02.2023, hat ein bislang Unbekannter einen 21-Jährigen mit einem Messer im Gesicht in der hannoverschen Innenstadt verletzt. Im Anschluss flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariates Hannover-Mitte befand sich der 21-Jährige gegen 20:10 Uhr in der Straße "Am Marstall" vor einem Wettbüro. Eine männliche Person kam auf ihn zu und begann ein Gespräch. Unvermittelt trat der Mann an den 21-Jährigen heran, zog seinen Kopf herrunter und schnitt ihm mit einem Messer durch das Gesicht. Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Der 21-Jährige erlitt durch den Schnitt schwere Gesichtsverletzungen und kam für eine weitere medizinische Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Täter war etwa 1,70 Meter groß, circa 30 Jahre alt, von schlanker Statur und hatte eine Narbe im Gesicht. Er trug eine beige Cap der Marke "Gucci" mit einem runden Emblem im Stirnbereich.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Täter und/oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Rufnummer 0511 109-2820 zu melden. /bo, desch

