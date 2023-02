Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Kellerverschlag in Groß-Buchholz durch Unbekannte angezündet

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 15.02.2023, haben unbekannte Personen einen Kellerverschlag in Groß-Buchholz angezündet. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover meldete eine 48-jährige Anwohnerin gegen 18:05 Uhr ein Feuer in einem Kellerverschlag in der Straße Warburghof. Während Einsatzkräfte der Polizei den Brandort absperrten, machten sich Feuerwehrleute an die Löscharbeiten, welche zügig abgeschlossen wurden. Verletzt wurde niemand.

Die Schadenssumme beläuft sich nach Schätzungen der Brandermittler auf etwa 25.000 Euro. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass Brandstiftung vorliegt. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Identität potenzieller Brandleger geben können. Hinweise können telefonisch beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 platziert werden. /desch, aw

