Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Polizei fasst zwei Tatverdächtige nach Straßenraub in Hannover-Nordstadt

Hannover (ots)

Am Samstagabend, 18.02.2023, konnte die Polizei im Rahmen einer groß angelegten Fahndung zwei mutmaßliche Täter zu einem Raub stellen. Zuvor hatten insgesamt fünf Jugendliche einen 24-Jährigen in Hannover-Nordstadt unter Vorhalt eines Messers ausgeraubt. Die Polizei prüft Zusammenhänge zu weiteren Taten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt war der 24-jährige Hannoveraner am 18.02.2023 gegen 19:40 Uhr im Welfengarten in der hannoverschen Nordstadt unterwegs. Dort wurde er zunächst von fünf Jugendlichen angesprochen, mit einem Messer bedroht und dazu aufgefordert Bargeld und Wertgegenstände auszuhändigen. Der junge Mann gab an, dass er nicht dabeihabe, sodass die Jugendlichen ohne Beute den Welfengarten Richtung der Straße "Im Moore" verließen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten die eingesetzten Polizeikräften zwei Tatverdächtige in einer zuvor an der Haltestelle Welfengarten gestoppten Stadtbahn. Die beiden 15-Jährigen wurden zunächst zu einer Polizeidienststelle verbracht und anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Kurz zuvor, gegen 19:35 Uhr Welfengarten bedrohten circa vier Jugendliche eine 40-jährige Frau mit einem bislang unbekannten Gegenstand, um Wertgegenstände zu erlangen. Die Frau wehrte sich und schlug die Jugendlichen damit in Richtung der Hahnenstraße in die Flucht.

Zuvor kam es in der gleichen Woche zu ähnlichen Taten.

Am Mittwoch, 15.02.2023, versuchten drei bislang unbekannte Jugendliche im Georgengarten gegen 19:00 Uhr einen 61-jährigen Mann auszurauben. Da die Täter bei dem Mann nichts erbeuten konnten, ließen diese von ihm ab und flüchteten in Richtung der Straße "In der Steintormasch".

Circa zehn Minuten früher, gegen 18:50 Uhr, bedrohte eine ebenfalls dreiköpfige Gruppe Jugendlicher einen 28-jährigen Mann auf Höhe des "Hans-Mayer-Weges" im Welfengarten mit einem Messer. Zeitgleich wurde der 28-Jährige dazu aufgefordert, seine Tasche zu übergeben. Dem Mann gelang es wegzulaufen und eine bislang unbekannte Person, welche in der Nähe stand, anzusprechen. Diese Person wird dringend als Zeuge gesucht.

Alle Zeugen gaben übereinstimmend an, dass es sich bei den Tätern um männliche Jugendliche, welche allesamt dunkel gekleidet waren gehandelt haben soll.

Die Polizei sucht Zeugen zu allen Taten und prüft entsprechende Zusammenhänge. Zeugen die Hinweise zu den Taten und/oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3117 oder auch in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. /aw, ms

