Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Schwere räuberische Erpressung zum Nachteil eines Hotels in Hannover-Mitte

Hannover (ots)

In der Freitagnacht, 17.02.2023, hat ein bislang unbekannter Täter ein Hotel in der hannoverschen Innenstadt überfallen. Zwei Mitarbeiter des Hotelbetriebes wurden dabei mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Mit seiner Beute flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betrat der Täter das Hotel in der Hinüberstraße gegen 22:35 Uhr. An der Rezeption angekommen bedrohte der Mann eine 21-jährige Mitarbeiterin und ihren 53-jährigen Kollegen mit einem Messer. Hierbei forderte er die Angestellten dazu auf ihm Bargeld auszuhändigen. Mit seiner Beute flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Der Gesuchte ist circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und hat eine sehr schlanke Statur. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer braunen oder schwarzen Jogginghose, einem dunklen Kapuzenpullover, weißen Turnschuhen und einer FFP2-Maske bekleidet.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /aw

