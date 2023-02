Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kreisstraße (K) 221: Autofahrer (54) nach Kollision mit Baum tödlich verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Freitag, 17.02.2023, ist ein 54-jähriger Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn der K 221 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann erlag später seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Ronnenberger gegen 19:20 Uhr mit seinem Seat Ibiza auf der K 221 unterwegs. Aus bislang nicht ersichtlichen Gründen kam der 54-Jährige auf einem Streckenabschnitt zwischen Devese und Ihme Roloven nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum. Der 54-jährige Ronnenberger war zunächst noch ansprechbar. Kurze Zeit später verschlechterte sich der gesundheitliche Zustand des Verunfallten jedoch soweit, dass durch Rettungskräfte noch vor Ort eine Reanimation durchgeführt werden musste. Der Rettungsdienst transportierte den Mann in ein Krankenhaus, in welchem er noch in der Nacht seinen Verletzungen erlag.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /aw

