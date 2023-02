Polizeidirektion Hannover

POL-H: Acht Versammlungen an einem Tag: Erhebliche Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet Hannovers erwartet

Hannover (ots)

Aufgrund von gleich acht angezeigten Versammlungen müssen sich Verkehrsteilnehmende am Dienstag, 21.02.2023, an mehreren Stellen im Stadtgebiet Hannovers auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Auf nicht zwingend nötige Autofahrten sollte insbesondere in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr verzichtet werden. Aufgrund eines ganztägigen Warnstreiks im ÖPNV, kann es auch darüber hinaus zu Staus und Wartezeiten auf wichtigen Verkehrsadern kommen.

Im Rahmen eines Warnstreiks im öffentlichen Dienst hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft für den kommenden Dienstag in der Landeshauptstadt acht Versammlungen angezeigt. Bei allen Aktionen handelt es sich um Aufzüge, die sich zu verschiedenen Uhrzeiten auf ebenso unterschiedlichen Routen durch die Stadt bewegen. Aufgrund von temporären Sperrungen sind erhebliche Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Dies gilt insbesondere für den Zeitraum von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

Folgende Versammlungen und Routen wurden angezeigt (endgültige Routen können sich noch ändern):

1. 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr: Nordufer Maschsee, Willi-Brandt-Allee, Gneiststraße, Planckstraße, Willi-Brandt-Allee, Friedrichswall, Trammplatz

2. 08:45 Uhr bis 10:15 Uhr: Schützenallee, Riepestraße, Hildesheimer Straße, Orli-Wald-Allee, An der Engesohde, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, Arthur-Menge-Ufer, Robert-Enke-Straße, Beuermannstraße, Stadionbrücke

3. 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr: Hildesheimer Straße, Aegidientorplatz, Friedrichswall, Friederikenplatz, Brühlstraße, Otto-Brenner-Straße, Goseriede, Goseriedeplatz

4. 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr: Haltenhoffstraße, Engelbosteler Damm, Christuskirche, Am Klagesmarkt, Goseriedeplatz

5. 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr: Theodor-Krüger-Straße, Braunstraße, Goetheplatz, Humboldtstraße, Gustav-Bratke-Allee, Lavesallee/Waterlooplatz

6. 10:00 Uhr bis 10:35 Uhr: Nordufer Maschsee, Culemannstraße, Friedrichswall, Trammplatz

7. 10:00 Uhr bis 10:40 Uhr: Stammestraße, Auf der Papenburg, Ricklinger Stadtweg, Ritter-Brüning-Straße, Stadionbrücke, Ritter-Brüning-Straße, Lavesallee, Friederikenplatz

8. 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr: Ernst-August-Platz, Kurt-Schumacher-Straße, Goseriedeplatz

Die Versammlungen gehen teilweise ineinander über. Die Organisatoren erwarten insgesamt mehr als 3.000 Teilnehmende an den Aktionen. Auch in Lehrte und Gehrden ist aufgrund gleichgelagerter Versammlungen temporär mit Staus und längeren Wartezeiten zu rechnen.

Autofahrende werden gebeten, von nicht zwingend notwendigen Fahrten in Richtung Innenstadt an diesem Tag abzusehen. Erschwerend kommt hinzu, dass auch der Öffentliche Personennahverkehr von den Warnstreiks betroffen sein wird. Aus diesem Grund ist den gesamten Tag über auf bedeutsamen Strecken mit erheblichen Behinderungen zu rechnen. /ram,

