POL-H: Polizei fasst Tatverdächtigen nach Raubserie auf Geschäfte, Spielhalle und Tankstelle in Hannover - 23-Jähriger kommt in Untersuchungshaft

Zu einer Reihe von Raubüberfällen im Stadtgebiet hat die Polizei Hannover am Dienstag, 14.02.2023, einen Tatverdächtigen festgenommen. Im Rahmen einer Durchsuchung wurde der 23-Jährige in seiner Wohnung gefasst. Er steht im Verdacht, zwischen November und Januar) insgesamt sechs Raubüberfälle begangen zu haben. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.

Nach Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover soll der Tatverdächtige im Zeitraum vom 11.11.2022 bis 04.01.2023 in den hannoverschen Stadtteilen Bemerode, Kleefeld und Groß Buchholz vier Geschäfte, eine Spielhalle sowie eine Tankstelle überfallen haben. Bei den Taten wurden Angestellte jeweils mit Messern und/oder Reizgas bedroht. Auf diese Weise erbeutete der Täter jeweils Bargeld.

Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchte die Polizei am Dienstag, 14.02.2023, die Wohnung des Tatverdächtigen in Bemerode. Dort wurde auch der 23-Jährige angetroffen und festgenommen. Der Mann kam zunächst in Gewahrsam, bis ein Haftrichter die Untersuchungshaft anordnete. Bei der Durchsuchung einer weiteren Wohnung in Groß Buchholz beschlagnahmten die Einsatzkräfte zwei Mobiltelefone.

Die Ermittlungen gegen den 23-Jährigen wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung sowie möglicher Mittäter dauern an.

