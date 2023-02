Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fahrstreifenwechsel löst folgenschweren Unfall am Friederikenplatz aus - Zwei Beteiligte leicht verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Unfall im Bereich Friederikenplatz in Hannover sind am Donnerstag, 16.02.2023, zwei Beteiligte leicht verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer hatte zuvor beim Fahrstreifenwechsel ein daneben fahrendes Auto gerammt, das wiederum auf den Geh- und Radweg geriet und einen E-Scooter-Fahrer erfasste. Zudem wurde das Brückengeländer einer Unterführung erheblich beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Sattelzug am Montagabend gegen 18:25 Uhr den Friedrichswall in Richtung Brühlstraße. Kurz vor dem Friederikenplatz wollte der Lkw-Fahrer plötzlich vom dort mittleren Fahrstreifen auf den rechten wechseln. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der 40-Tonner dabei jedoch mit dem neben ihm fahrenden Chrysler Sebring einer 19-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw auf den angrenzenden Fuß- und Radweg gedrängt. In der Folge erfasste das Auto einen dort fahrenden E-Scooter. Erst am Geländer einer Unterführung kam der Pkw zum Stillstand. Der 59-jährige E-Scooter-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Auch die Autofahrerin überstand den Unfall mit leichten Blessuren.

Den Schaden am Lkw und dem Auto schätzte die Polizei auf insgesamt rund 6.500 Euro. Der Schaden an der Unterführung konnte nicht beziffert werden.

Aufgrund der Schäden bleibt die Unterführung für Fußgänger vorerst gesperrt. Während der Unfallaufnahme wurden der mittlere und der rechte Fahrstreifen des Friedrichswall gesperrt. Autofahrende konnten über den linken Fahrstreifen in beide Richtungen abbiegen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms, ram

