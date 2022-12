Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Rostock (ots)

Am 03.12.2022 um 17:23 Uhr kam es auf der Stadtautobahn in Rostock zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein 35-jähriger georgischer Fahrzeugführer eines PKW Citroen auf einen an einer Lichtzeichenanlage wartenden PKW Volkswagen auf. Durch den vermutlich ungebremsten Zusammenstoß der Fahrzeuge, wurden beide Fahrzeugführer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Stadtautobahn musste zur Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt werden. Zur Ermittlung der Unfallursache kam ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Sebastian Haacker Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

