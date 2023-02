Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Radlader in Langenhagen von Parkplatz gestohlen

Hannover (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstag, 14.02.2023, bis Mittwoch, 15.02.2023, einen abgestellten Radlader von einem öffentlichen Parkplatz in Langenhagen entwendet. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz wurde der Radlader von einem Angestellten einer Baufirma am 14.02.2023 um 17:00 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Als der 33-Jährige am nächsten Tag gegen 11:30 Uhr wieder zur Arbeit erschien, war das Fahrzeug weg. Ermittlungen ergaben, dass Unbefugte den Bagger vom öffentlichen Parkplatz der Straße Desbrocksriede in Langenhagen entwendet haben.

Bei dem Radlader handelt es sich um das Modell "WL25" des Herstellers "Wacker-Neuson" - dieses hat einen Zeitwert von etwa 47.500 Euro. Bei dem Diebstahl befand sich das Fahrzeug nicht auf dem abgebildeten Anhänger.

Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall. Personen, die etwas zum Sachverhalt beitragen können, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst. Dieser ist telefonisch unter der 0511 109-5555 erreichbar. /desch, ram

