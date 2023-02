Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Fahrkartenautomat in Hannover-Kirchrode gesprengt

Hannover (ots)

Nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten in der Sonntagnacht, 19.02.2023, im hannoverschen Stadtteil Kirchrode sucht die Polizei nach Zeugen. Bislang unbekannte Täter zerstörten den Automaten an einer Stadtbahnhaltestelle und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover sprengten bislang unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten an der Stadtbahnhaltestelle "Bleekstraße" gegen 03:40 Uhr. Ein Anwohner aus der angrenzenden Tiergartenstraße hatte einen Knall wahrgenommen und die Polizei verständigt. Vor Ort fanden die Beamten einen zerstörten Fahrkartenautomaten vor. Beute erlangten die Täter durch die Sprengung nicht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entkamen die Täter.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /aw

