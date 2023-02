Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Autofahrer erfasst Pedelecfahrer, beiden Unfallbeteiligten Blutproben entnommen

Kleve (ots)

Am Montagabend (6. Februar 2023) ereignete sich an der Kreuzung Triftstraße / Albersallee ein Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Polen war gegen 21:35 Uhr in seinem Seat Alhambra auf der Triftstraße unterwegs. Als er an der Ampelkreuzung nach links in die Albersallee abbiegen wollte, übersah er nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pedelecfahrer, der die Triftstraße in Richtung Querallee befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der 59-jährige Pedelecfahrer aus Kleve schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klink. Der Autofahrer blieb unverletzt. Da sich bei dem 28-jährigen am Steuer des Seat Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum ergaben, wurde ein Drogen-Vortest durchgeführt, der auf Cannabis anschlug. Dem 28-Jährigen wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Der Mann aus Polen konnte keine Meldeadresse in Deutschland nennen, weshalb er eine Sicherheitsleistung entrichtete. Auch dem Pedelecfahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, da ein vorheriger Atemalkoholtest positiv ausfiel. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell