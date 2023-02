POL-KLE: Weeze - Straßenverkehrsgefährdung: Jugendlicher fährt ohne gültige Fahrerlaubnis

Weeze (ots) - In der Zeit von Donnerstag (2. Februar 2023) um 16:00 Uhr bis Freitag (03. Februar 2023) um 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in den Restaurantbereich der Hotelanlage am Schloss Wissen an der Schloßallee ein. Sie entwendeten neben Bargeld auch ein Tablet und ein Radio. Vermutlich flüchteten die Unbekannten durch eine Terrassentür in Richtung des Parkplatzes. Zeugen, die Hinweise zu ...

