Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Pärchen und 42-Jähriger in der Calenberger Neustadt und Linden-Nord ausgeraubt - Wer kann Hinweis geben?

Hannover (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeidirektion Hannover und der Staatsanwaltschaft Hannover

In der Nacht zu Sonntag, 19.02.2023, hat ein 24-Jähriger versucht einen 42-jährigen Mann in der Königsworther Straße auszurauben. Der 24-Jährige konnte im Nahbereich durch die Polizei festgenommen werden und kam nach einer Vorführung beim Haftrichter in Untersuchungshaft. Sein Begleiter wurde nach den polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Kurze Zeit später wurde ein Pärchen auf der Spinnereibrücke durch bislang unbekannte Täter ausgeraubt. Einen Tatzusammenhang kann die Polizei nicht ausschließen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariates Hannover-Limmer geriet ein 42-Jähriger gegen 00:10 Uhr in der Königsworther Straße mit zwei Personen in verbale Streitigkeiten. In der Folge versuchte der 24-jährige mutmaßliche Täter dem 42-Jährigen die Umhängetasche zu entreißen. Zwei Zeuginnen beobachteten die Szenerie und informierten den Notruf der Polizei. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der mutmaßliche Täter durch Einsatzkräfte festgenommen werden. Gegen ihn erhärtete sich der dringende Tatverdacht des versuchten Raubes. Der 28-jährige Begleiter vom mutmaßlichen Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da sich der dringende Tatverdacht nicht gegen ihn erhärtete. Der 24-Jährige wurde am Sonntag, 19.02.2023, einem Haftrichter vorgeführt und kam anschließend in Untersuchungshaft.

Kurze Zeit später forderten zwei bislang unbekannte Täter in Linden-Nord auf der Spinnereibrücke gegen 01:00 Uhr unter Vorhalt eines Messers von einer 29-Jährigen und einem 30-Jährigen eine Handtasche. Der 30-Jährige händigte die Umhängetasche aus. Beide Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Elisenstraße.

Ein Täter war etwa 20 Jahre alt und von schlanker Statur. Er trug eine weiße Jacke mit lila Kapuze.

Sein Komplize war ebenfalls etwa 20 Jahre alt und von schlanker Statur. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten Raubes und wegen Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und zu den jeweiligen Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Rufnummer 0511 109-3920 zu melden. /bo, ang

