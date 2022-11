Polizei Düren

POL-DN: Pkw entwendet

Niederzier (ots)

In der Nacht von Dienstag (08.11.2022) zu Mittwoch (09.11.2022) kam es erneut zu einem sogenannten "Homejacking" Fall. Diesmal schlugen die Diebe in Huchem-Stammeln zu.

Der 36 Jahre alte Geschädigte bemerkte am Mittwochmorgen das Fehlen seines Fahrzeugs. Dieses hatte er am Abend zuvor in seiner Einfahrt seines Hauses in der Peter-Willems-Straße abgestellt. Die unbekannten Diebe verschafften sich durch Hebeln an der Haustür Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Im Flur fanden sie dann den Fahrzeugschlüssel des vor dem Haus geparkten Pkw Skoda Octavia in der Farbe schwarz. Neben dem Fahrzeugschlüssel entwendeten die Täter außerdem die Zulassungsbescheinigung I sowie ein Fernsehgerät.

Die Tat ereignete sich zwischen 22:30 Uhr und 06:25 Uhr. Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder aber etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

