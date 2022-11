POL-DN: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Langerwehe (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag (08.11.2022) in der Straße "Zur Kalkbahn" in Jüngersdorf einen Pkw gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise. Der oder die Täter haben den Pkw im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr am Montag und 08:30 Uhr am Dienstag entwendet. Das Fahrzeug war in einer Grundstückseinfahrt geparkt. Es handelt sich um einen BMW X5 in der Farbe Weiß. Zeugen, die Hinweise zur Tat ...

